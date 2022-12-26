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НовостиОбщество26 декабря 2022 10:22

Как будет работать почта в Волгограде и области на новогодних праздниках 2023

У отделений Почты России с 31 декабря 2022 по 9 января 2023 года будет 3 выходных дня
Эдуард Пальгунов
Эдуард Пальгунов
Почту в регионе не будут разносить 1, 2 и 7 января

Почту в регионе не будут разносить 1, 2 и 7 января

Фото: Иван МАКЕЕВ

Стал известен график работы почтовых отделений в Волгограде и области на новогодних праздниках 2023 года. 31 декабря они будут работать на час меньше обычного расписания. Во время праздников у отделений будут 3 выходных дня - 1, 2 и 7 января. Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе «Почты России», в эти дни почтальоны не будут разносить почтовые отправления и периодические печатные издания.

- Пенсии и пособия они доставят по графику, согласованному с региональными отделениями Пенсионного фонда РФ, с учетом особенностей конкретных регионов. – отметили в организации.

3, 4, 5, 6, 8 и 9 января все почтовые отделения будут работать в обычном режиме по своему обычному графику. Уточняется, что некоторые сельские офисы могут работать по другому графику.

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