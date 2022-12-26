В Волгограде кинувшего дольщиков гендиректора «Волго-строй-инвеста» отправят в колонию на 7 лет

Игоря Монина взяли под стражу в зале суда. Фото: Прокуратура Волгоградской области.

В Дзержинском районном суде Волгограда огласили приговор бывшему генеральному директору ЗАО «Волго-строй-инвест». Игорь Монин был признан виновным по трем статьям уголовного кодекса. Руководитель строительной организации уклонялся от уплаты налогов, не платил зарплату сотруднику и занимался мошенничеством, кинув дольщиков. Были похищены деньги людей, которые купили квартиры при строительстве домов №1 и №2 на бульваре 30-летия Победы. Об этом сайту volgograd.kp.ru рассказали в пресс-службе прокуратуры Волгоградской области.

С 2013 по 2016 год при строительстве двух многоэтажек на Семи ветрах Монин через несколько подконтрольных фирм обналичил и похитил деньги дольщиков. Потерпевшими были признаны более 138 человек, ущерб оказался более 290 миллионов рублей. Также гендиректор понимал, что его строительная организация перестала соответствовать требованиям упрощенной системы налогообложения – численность сотрудников была больше 100 человек. Тогда штат был разделен между фирмой и аффилированной структурой, только обе организации были фактически одним хозсубъектом. В налоговый орган были направлены декларации с ложными сведениями. Компания в итоге не выплатила налог на сумму более 45 миллионов рублей.

Еще гендиректор ЗАО «Волго-строй-инвест» с февраля по сентябрь 2016 года не платил зарплату электромонтеру, долг превысил 170 тысяч рублей. В настоящее время вся сумма была выплачена бывшему работнику.

- Еще одним эпизодом преступной деятельности явилось мошенничество при продаже гражданину квартиры, находившейся в залоге у банка. Впоследствии покупатель не смог оформить право собственности на жилье, в связи с чем ему причинен ущерб в сумме более 3,6 миллиона рублей, - отметили в прокуратуре.

Игорь Монин вину не признал. Суд приговорил его к 7-летнему сроку, наказание он будет отбывать в колонии общего режима. Кроме того, коммерсанту назначили штраф в 150 тысяч рублей. Мужчину взяли под стражу в зале суда. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.

Отметим, уголовное дело на Игоря Монина за обман дольщиков было возбуждено еще в 2017 году.