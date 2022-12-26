В ТЦ Волгограда на глазах у очевидцев скончался 54-летний охранник

Мужчина умер до приезда врачей. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Волгоградский следком организовал проверку по факту смерти 54-летнего сотрудника ЧОПа в Ворошиловском торговом центре. Трагедия произошла 25 декабря, когда мужчина был на рабочем месте. Известно, что волгоградец находился на первом этаже ТЦ в магазине «Л’Этуаль». Ему внезапно стало плохо прямо в торговом зале.

Очевидцы вызвали неотложку и пытались оказать первую помощь мужчине, однако тот скоропостижно умер еще до приезда медиков.

Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе СУ СКР по Волгоградской области, проводится доследственная проверка, выясняются все обстоятельства трагедии.