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НовостиПроисшествия26 декабря 2022 9:23

В ТЦ Волгограда на глазах у очевидцев скончался 54-летний охранник

Следственный комитет организовал проверку
Юлия Данильченко
Юлия Данильченко
Мужчина умер до приезда врачей.

Мужчина умер до приезда врачей.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Волгоградский следком организовал проверку по факту смерти 54-летнего сотрудника ЧОПа в Ворошиловском торговом центре. Трагедия произошла 25 декабря, когда мужчина был на рабочем месте. Известно, что волгоградец находился на первом этаже ТЦ в магазине «Л’Этуаль». Ему внезапно стало плохо прямо в торговом зале.

Очевидцы вызвали неотложку и пытались оказать первую помощь мужчине, однако тот скоропостижно умер еще до приезда медиков.

Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе СУ СКР по Волгоградской области, проводится доследственная проверка, выясняются все обстоятельства трагедии.