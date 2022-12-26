Салаты с мидиями и красной рыбой вошли в топ-10 новогоднего стола в Волгограде

«Селёдка под шубой» стала главным новогодним салатом. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Аналитики Яндекса выяснили, какие салаты жители Волгограда будут готовить на Новый год. Как и по всей стране топ-10 возглавили «Селедка под шубой» и «Оливье». Зато волгоградцы удивили тем, что на праздничный стол будут готовить салаты с мидиями и красной рыбой, сообщает сайт volgograd.kp.ru.

В Волгограде оказались популярны салаты с мидиями и со слабосоленой красной рыбой. Многие ищут рецепты «Красной шапочки». Похоже, жители региона оказались почитателями деликатесов. Такие выводы аналитики сделали по данным поиска Яндекса, где волгоградцы ищут рецепты блюд на новогодний стол. Возможно, поэтому оливье и проиграл селедке, ведь этот рецепт большинство знает наизусть. Кстати, «Оливье» в Волгограде чаще всего делают с колбасой или с курицей, но многие экспериментируют с говядиной, креветками и семгой.

В пятерку самых популярных по стране новогодних салатов также попали «Цезарь», «Мимоза» и «Крабовый». Многие будут готовить для семьи и гостей в этом году салаты с курицей и ананасами, креветками, кальмарами. Кто-то же предпочитает грибную поляну и греческий.