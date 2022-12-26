На новогодних каникулах в Волгоградской области назначат дежурных чиновников

Организацию безопасности на новогодних праздниках обсудили на совещании у губернатора Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Меньше недели остается до Нового года. Наступят длительные праздничные дни, но отдых будет не у всех. Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров провел оперативное совещание, на котором рассматривались вопросы комплексной и санитарно-эпидемиологической безопасности, бесперебойной работы всех систем жизнедеятельности, предприятий и организаций. Также был утвержден график дежурств чиновников на новогодних и рождественских каникулах.

На территории региона уже проходят детские новогодние мероприятия. Они проводятся в обычном режиме, при этом в регионе действует режим повышенной готовности, рассказали сайту volgograd.kp.ru в областной администрации.

- Вопросы комплексной безопасности жителей и территорий являются приоритетными и требуют активизации работы профильных органов власти, правоохранительных структур, а также повышения бдительности самих жителей, - отметил Андрей Бочаров.

Губернатор поставил своим заместителям ряд задач, которые необходимо выполнять вместе с сотрудниками региональных управлений федеральных ведомств и чиновниками на местах. Должны исполняться графики дежурств, выполняться планы по обеспечению бесперебойной работы всех систем жизнедеятельности, предприятий ЖКХ и ТЭК, дорожно-транспортной и социальной сфер. Меры по обеспечению антитеррористической защищенности будут реализовываться в плановом порядке. Отдельное внимание власти должны уделить безопасности детей, в том числе при перевозке организованных групп на праздничные мероприятия. При необходимости могут вводиться профилактические меры для недопущения распространения заболеваемости гриппом, ОРВИ, ковидом.

Дорожные, спасательные и коммунальные службы на праздниках должны быть готовы к предотвращению и ликвидации ДТП из-за плохой погоды. Будет вестись мониторинг за ситуацией с пожарами. В постоянной готовности будет находится резерв сил и средств для работы при осложнении обстановки и угрозе ЧС. На праздниках каждые сутки в Волгоградской области будут докладывать об оперативной обстановке.