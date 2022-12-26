Иностранца с 12 кг героина задержали под Волгоградом

12 кило наркотика пассажир вез в рюкзаке. Фото: УФСБ России по Волгоградской области

На трассе «Москва - Волгоград» сотрудники регионального управления ФСБ вместе с полицейскими задержали 40-летнего жителя ближнего зарубежья, который вез в регион 12 килограммов героина. Возбуждено уголовное дело на иностранца, которого подозревают в организации канала доставки наркотических средств, сообщили сайту volgograd.kp.ru в УФСБ России по Волгоградской области.

«Приору», в которой находился 40-летний мужчина, остановили на федеральной трассе. Во время личного досмотра в рюкзаке пассажира нашли 12 свертков с порошкообразным веществом. После изъятое отправили на экспертизу, которая подтвердила, что в пакетах было не что иное, как героин. Масса наркотика потянула почти на 12 килограммов. Наверняка задержанный работал не один. Расследование продолжается.