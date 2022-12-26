Волгоградцам рассказали, как правильно выбрать красную икру к новогоднему столу Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

26 декабря Роспотребнадзор рассказал жителям Волгоградской области, как правильно выбрать красную икру к новогоднему столу. До праздников осталось немного, и волгоградцы уже вовсю составляют списки продуктов, которые нужно купить. Икра – один из них. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе надзорного ведомства, к выбору этого деликатеса нужно подходить с умом.

Закуски с этим продуктом не только вкусные, но и полезные. В икре содержатся витамины, белки, йод, кальций, железо и полиненасыщенные жирные кислоты. Для начала нужно отличить искусственную икру от натурально, такая информация содержится на этикетке. По цвету икра различается, все зависит от породы рыбы. У чавычи алый цвет, у форели – янтарный, у горбуши – оранжевый. А вот яркий окрас – признак просрочки или искусственного красителя.

- На этикетке должно быть указано название рыбы, из которой была изъята икра, дата изготовления и дата фасовки. В России красная икра заготавливается в период нереста рыб, с июня по сентябрь, - уточнили в Роспотребнадзоре.

Обратите внимание на дату, слово «Икра», номер-завода, смены, индекс промышленности. Данные должны быть выбиты изнутри банки. Также стоит учесть, что баночки со вздутой крышкой не стоит покупать. Встряхните емкость: если слышно бульканье, то такой товар тоже лучше не приобретать.