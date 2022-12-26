Волгоградцам назвали отличия симптомов гриппа и ОРВИ

Волгоградцев просят обращаться к врачам при гриппе Фото: Алексей БУЛАТОВ

Эпидпорог по заболеваемости гриппом и ОРВИ в Волгоградской области по-прежнему превышен. Жители продолжают подхватывать вирусы. При этом есть разница, чем именно заболеть - ОРВИ или опасным гриппом. Управление Роспотребнадзора по Волгоградской области ответило на основные вопросы по инфекциям и рассказало, чем грипп отличается от других вирусных заболеваний.

Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в ведомстве, при заражении неосложненным гриппом у человека появляется лихорадка, озноб, головная и мышечная боли, сухой кашель, которые может длиться долго. Вирус устойчив к низкой температуре и распространяется в сухом воздухе, а также в закрытых помещениях, которые в холода реже проветриваются. Грипп передается от человека к человеку через мелкие капли слюны и слизи, которые выделяются при кашле и чихании, а также через руки. При гриппе пациент заразен в течение 3-5 дней у взрослых и до недели у детей.

Вирус похож по симптомам с риновирусом, респираторно-синцитиальным вирусом, парагриппом и аденовирусом. И все же как не спутать грипп с ОРВИ?

- Симптомы других ОРВИ обычно исчезают быстрее, а такие осложнения, как пневмония, возникают редко. Симптомы ОРВИ: насморк, чихание, слезотечение и боль в горле. Эти симптомы локализуются в верхних дыхательных путях, - отметили в Роспотребнадзоре.

Специалисты настоятельно рекомендуют при гриппе не заниматься самолечением, необходимо обращаться к врачу.

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