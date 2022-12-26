Жителей Волгоградской области будут бесплатно тестировать на грипп

В Волгоградской области планируют проводить бесплатные тесты на грипп и ОРВИ Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Жителей Волгоградской области планируют бесплатно тестировать на грипп и другие респираторные инфекции. Депутаты должны внести изменения в территориальную программу госгарантий, что позволит проводить тесты по полису ОМС. Поправки были рассмотрены и поддержаны на заседании комитета Волгоградской областной думы по охране здоровья. Теперь изменения должны утвердить депутаты во втором чтении.

Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе регионального парламента, тестирование будет проводиться, если у пациента есть соответствующие симптомы, в качестве контрольного исследования после лечения или же при положительном экспресс-тесте на грипп. Ранее правительство России приняло постановление о проведении по полису ОМС тестов на ОРВИ и грипп. Меры принимаются для усиления борьбы с заболеваемостью. В Волгоградской области эпидпорог превышен на 66%.

Раньше в области бесплатные тесты делали только для исследований на коронавирус.