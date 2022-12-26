В Волгограде ожидается магнитная буря

Волгоград, несмотря на пасмурную погоду, в ближайшие дни испытает солнечную активность в виде магнитных бурь Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

В ближайшие дни в Волгограде усилится возмущение геомагнитного поля. Всплеск солнечной активности ожидается уже во вторник. 27 декабря в Волгограде магнитная буря будет 5 баллов из 10, сообщает сайт volgograd.kp.ru со ссылкой на данные Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЭФ. Возмущение геомагнитного поля будет с шести часов утра до трех часов дня.

Всплеск активности на солнце отразится на волгоградцах в среду. 28 декабря с полуночи до трех часов ночи магнитная буря будет 4 балла.

При возмущениях геомагнитного поля у метеозависимых людей может резко ухудшиться самочувствие. В ближайшие дни волгоградцы могут испытать головные боли, бессонницу, учащенное сердцебиение. Под рукой стоит держать необходимые лекарства горожанам с артериальной гипертонией и гипотонией, болезнями сердца.