В Волгограде двое грабителей ударили 17-летнего студента по голове и украли деньги

На мужчин возбудили уголовное дело Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

Полиция Волгограда задержала в Краснооктябрьском районе двух мужчин, подозреваемых в грабеже 17-летнего студента техникума. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе областного главка МВД, сообщники 29 и 30 лет силой отняли у потерпевшего 19 тысяч рублей. С заявлением в правоохранительные органы юный житель города-героя обратился несколько дней назад. По словам молодого человека, к нему на улице подбежали двое, ударили по голове и потребовали перевести на счет средства.

- Подозреваемые сознались в содеянном. Один из задержанных пояснил, что деньги, которые ему перевел на расчетный счет потерпевший, он потратил на оплату коммунальных платежей и ежемесячного платежа по автокредиту, - уточнили в областном главке МВД.

На мужчин возбудили уголовное дело по статье «Грабеж». Они арестованы. Сообщникам грозит по 7 лет тюрьмы.