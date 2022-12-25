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НовостиПроисшествия25 декабря 2022 15:01

Под Волгоградом женщина на «Хендэ» сбила 15-летнего пешехода

Подросток перебегал дорогу в неположенном месте
Юлия Данильченко
Юлия Данильченко
Подростка госпитализировали.

Подростка госпитализировали.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

ДТП произошло 24 декабря в Среднеахтубинском районе. 15-летний подросток попал под колеса «Хендэ Туссан», за рулем которого находилась 49-летняя местная жительница. Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области, примерно в два часа дня женщина ехала по дороге со стороны Краснослободска в направлении Средней Ахтубы.

- Напротив дома № 17 «а» по переулку Парковский в Госпитомнике совершила наезд на 15-летнего пешехода, который переходил проезжую часть дороги в неустановленном месте, - уточнили в пресс-службе главка МВД.

Подросток получил травмы. его госпитализировали в медучреждение, врачи оказали необходимую помощь. Организована проверка.