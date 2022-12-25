«Четыре дня ничего не ела»: в Волгограде зоозащитники спасают собаку с пулевым ранением

Фото: приют Лисена.

Волонтеры волгоградского приюта «Лисена» спасают собаку с пулевым ранением. Несчастное животное привезли к зоозащитникам острова Зеленый в Волжском. Кто-то подстрелил дворнягу в СНТ «Химки». Чудом животное спаслось. Об этом сайту volgograd.kp.ru сообщили сотрудники «Лисены», подобные случаи жестокости к братьям нашим меньшим в последнее время участились.

- Один за другим едут очень тяжелые животные, которые не ходят и, может быть, никогда не пойдут. Все они едут в «Лисену», потому что спинальники. Это диагноз, который требует серьезного уход, - говорят волонтеры.

У животного в позвоночнике пуля. Сейчас она находится в ветеринарной клинике. По словам людей, которые нашли бедолагу, собака четыре дня отказывалась от еды и страдала от невыносимой боли. Зоозащитники бьют тревогу – лечение стоит недешево, в приюте сотни и больных, и здоровых животных. Актуальная информация о помощи, которую можно оказать «Лисене», по ссылке.