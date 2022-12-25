Набережную в центре Волгограда сделают привлекательной для туристов

Фото: центр ВЯЗ.

Архитекторы «ВЯЗ» разрабатывают новую концепцию благоустройства набережной Волгограда. Об этом сайту volgograd.kp.ru сообщили в пресс-службе Центра компетенций по вопросам городской среды города-героя. урбанисты обещают, что верхняя и нижняя террасы преобразятся и станут привлекательными для туристов.

- Верхняя часть возьмет свое начало от музея-заповедника «Сталинградская битва» и продлится до памятника Рокоссовскому. Границы обновления территории нижней террасы определены от «Бронекатер Бк-31» и до Волгоградского моста, - уточнили в пресс-службе «ВЯЗ»

Архитекторы проанализировали территорию, инфраструктуру, учли пожелания горожан. На верхней террасе обещают обновить дорожное покрытие и велодорожки, создать видовые площадки на склоне с панорамным видом на Волгу. На нижней террасе будет пешеходная зона для променада, также там высадят новые деревья и кустарники, сделают площадки для детей и занятий спортом. Там же появятся парковочные места.