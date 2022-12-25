В Волгограде нейрохирурги провели операцию по трансназальному удалению опухоли гипофиза

Фото: пресс-служба АВО.

Волгоградские нейрохирурги провели операцию по трансназальному удалению опухоли гипофиза у пациента. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе облздрава, ранее нейрохирургический центр и отделение микрохирургии глаза ВОКБ №1 получили новое эндоскопическое оборудование, которое позволяет проводить малотравматичные оперативные вмешательства.

Благодаря реализации нацпроекта «Здравоохранение», 21 декабря врачи провели первую подобную операцию. Пациента выписали домой уже через два дня.

- Передовая техника позволяет нейрохирургам удалять инсультные гематомы через сантиметровое трепанационное отверстие, повышает контроль и точность визуализации при проведении высокотехнологичных операций на головном и спинном мозге, - уточнили в областном комитете здравоохранения.