В Волгоградской области 393 предпринимателя получили льготные услуги инжиниринга

Фото: пресс-служба АВО.

В 2022 году 393 предпринимателя из Волгоградской области воспользовались льготными услугами инжинирингового центра. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе региональной администрации, 90% затрат компенсируется за счет государственного бюджета. Так, 119 жоговоров обошлись в 11 млн рублей, 7 из которых составила господдержка.

- Наши специалисты помогают предпринимателям в промышленной и инновационной сферах, в АПК. Зачастую компании обращаются за целым комплексом услуг разной направленности, - отметил руководитель Центра инжиниринга ГАУ ВО «Мой бизнес» Александр Плюшкин.

Добавим, что волгоградские бизнесмены часто обращаются за сертификацией, патентованием, регистрацией торговых марок, созданием сайтов. Например, известная компания по изготовлению световых фигур ООО «Сад радости» получила услуги по разработке инвестпроекта.