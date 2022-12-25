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НовостиПроисшествия25 декабря 2022 7:56

В Волгограде лихач на «Тойоте» сбил маму с 6-летним сыном на переходе

Пострадавшие находятся в больнице
Юлия Данильченко
Юлия Данильченко
Проводится поверка.

Проводится поверка.

Фото: Александр ПАНОВ

31-летняя мама и ее 6-летний сын оказались на больничной койке после ДТП в Краснооктябрьском районе Волгограда. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области, авария произошла 24 декабря вечером. 43-летний лихач за рулем «Тойоты Камри» хотел проскочить на перекрестке.

- На пересечении улицы Маршала Еременко и Титова совершил наезд на 31-летнюю женщину и её 6-летнего сына, которые переходили проезжую часть по пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора, - уточнили в полиции.

В итоге пешеходы получили серьезные травмы. Их увезли в больницу, врачи оказали необходимую медицинскую помощь.