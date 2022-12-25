Под Волгоградом в ДТП с шестью пострадавшими попала ведомственная машина УФСИН

ДТП произошло в Дубовском районе. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

Авария произошла в пятницу, 23 декабря, на трассе «Сызрань – Саратов - Волгоград», где столкнулись две «Лады Ларгус». Одна ведомственная, внутри находились сотрудники УФСИНа. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области, в результате ДТП пострадали шесть человек.

В обеденный час 52-летней водитель «Лады» ехал из Дубовского района в сторону Волгограда. На 575 километре мужчина решил пойти на обгон, нарушил боковой интервал и врезался в другую «Ладу», которая двигалась во встречном направлении. За рулем находился 69-летний мужчина.

- В результате ДТП оба водителя и четверо пассажиров 44, 43, 38 и 30-лет автомашины «Лада Ларгус», совершавшей обгон, доставлены в больницу, - уточнили в полиции.