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НовостиПроисшествия25 декабря 2022 6:49

Под Волгоградом в ДТП с шестью пострадавшими попала ведомственная машина УФСИН

Двух водителей и четырех пассажиров госпитализировали
Юлия Данильченко
Юлия Данильченко
ДТП произошло в Дубовском районе.

ДТП произошло в Дубовском районе.

Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

Авария произошла в пятницу, 23 декабря, на трассе «Сызрань – Саратов - Волгоград», где столкнулись две «Лады Ларгус». Одна ведомственная, внутри находились сотрудники УФСИНа. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области, в результате ДТП пострадали шесть человек.

В обеденный час 52-летней водитель «Лады» ехал из Дубовского района в сторону Волгограда. На 575 километре мужчина решил пойти на обгон, нарушил боковой интервал и врезался в другую «Ладу», которая двигалась во встречном направлении. За рулем находился 69-летний мужчина.

- В результате ДТП оба водителя и четверо пассажиров 44, 43, 38 и 30-лет автомашины «Лада Ларгус», совершавшей обгон, доставлены в больницу, - уточнили в полиции.