Рабочая неделя в Волгоградской области начнется со снега, гололеда и туманов

Пока в Волгограде снега нет. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Предновогодняя неделя в Волгоградской области начнется с мокрого снега, гололедов и тумана. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru синоптики регионального Гидрометцентра, 26 декабря в отдельных районах ожидаются осадки в виде мокрого снега. Из-за перепадов температур вероятны сильные туманы, а также гололедно-изморозевые явления, налипание мокрого снега на ветвях деревьев и проводах.

По информации Гидрометцентра, в понедельник ночью будет -1...-6 мороза, местами температура опустится до -10 градусов. В дневное время распогодится до +2 градусов. Автомобилистам настоятельно рекомендуют переобуть летнюю резину на зимнюю и во время движения соблюдать ПДД.