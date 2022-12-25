В Волгограде новый троллейбус свалился в овраг на Спартановке

Скрин видео Егора Егорова/Vk.

Новенький троллейбус №10а с автономным ходом улетел в овраг на Спартановке. По словам очевидцев, ЧП на севере Волгограда случилось около десяти вечера 24 декабря. Есть ли пострадавшие, пока не сообщается. По предварительным данным, в общественном транспорте на тот момент не было пассажиров, сообщает сайт volgograd.kp.ru.

- Гибридный автобус 10А, вешая рога, укатился и улетел в овраг, - рассказал в соцсетях очевидец произошедшего Егор Егоров.

Происшествие случилось неподалеку кольца троллейбусов и остановки «Грамши» на Спартановке.

Напомним, 56 новеньких машин с автономным ходом Волгоград получил только в этом году. С сентября мэрия запустила новый маршрут из Жилгородка на Спартановку.