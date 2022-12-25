Александр Бастрыкин взял на контроль дело о гибели девочки при взрыве газа под Волгоградом

Дом полностью разрушен. Фото: прокуратура ВО

Александр Бастрыкин взял на личный контроль уголовное дело о гибели 15-летней школьницы при взрыве газа в частном доме в райцентре Иловля Волгоградской области. Председатель СК России поручил руководителю регионального следственного управления Василию Семенову доложить о том, как продвигается расследование, сообщили сайту volgograd.kp.ru в СКР.

Взрыв в гараже частного дома на улице Ковалевых в поселке Иловля в 70 километрах от Волгограда прогремел около половины пятого утра 24 декабря 2022 года. Момент ЧП попал на видео. Скорее всего, неисправным оказалось газовое оборудование стоявшего на цокольном этаже жилого здания автомобиля. Взрыв и последующий пожар практически полностью разрушили дом, в котором в это время спала семья родители и дочь. 15-летняя девочка погибла, ее мать в реанимации, состояние отца не столь критическое.

Следователи возбудили уголовное дело по статье «причинение смерти по неосторожности». Расследование на контроле прокуратуры Волгоградской области.