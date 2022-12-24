Временно отключат газ 27 декабря в Ворошиловском районе Волгограда

Газа отключат на четыре часа. Фото: Олег ЗОЛОТО

В канун Нового года жители Ворошиловского района Волгограда останутся без газа. Подача голубого топлива будет временно приостановлена 27 декабря 2022 года на трех улицах в связи с неотложными плановыми ремонтными работами на системах газоснабжения и газораспределения, сообщили сайту volgograd.kp.ru в компании «Газпром межрегионгаз Волгоград».

Для предупреждения возникновения аварийных ситуаций 27 декабря 2022 года с 10 до 14 часов газ отключат в пяти домах Ворошиловского района по адресам: ул. Лужская, 1; ул. Кузнецкая, 30, 32, 34; ул. Ардатовская, 16.

Жителей этих домов просят не включать газовые котлы и плиты во время отключений, чтобы избежать несчастных случаев.