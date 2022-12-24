Имя Героя России Дениса Зорина присвоено отделению волгоградской «Юнармии»

Гвардии старшему лейтенанту ВДВ Денису Зорину было 30 лет. Фото: Екатерина СИМОХИНА

Отделение «Юнармии» Клетского района Волгоградской области будет носить имя погибшего в спецоперации на Украине земляка – гвардии старшего лейтенанта 247-го десантно-штурмового полка ВДВ, Героя России Дениса Зорина. Такое решение озвучили в «Юнармии» на подведении итогов 2022 года, сообщили сайту volgograd.kp.ru в комитете образования, науки и молодежной политики региона.

Имя выпускника Волгоградской сельхозакадемии Дениса Зорина будет носить Клетское отделение Юнармии. Родившийся в Суровикино волгоградец жил в хуторе Манойлин Клетского района. Первый контракт с ВС РФ заключил в 2015 году, воевал в Сирии, одним из первых оказался в зоне СВО. Денис геройски погиб 26 февраля 2022 года. 30-летнего офицера похоронили на малой Родине в начале марта. Президент посмертно присвоил ему звание Героя РФ. В апреле губернатор вручил родителям Золотую Звезду. Имя Дениса Зорина выбили на стене в Зале Воинской и Трудовой Славы региона, а его портрет высотой в пять этажей нарисовали на фасаде дома на улице Коммунистической в Волгограде.

В этом году ряды Юнармии в регионе пополнили более двух тысяч школьников. Всего в области 172 отряда объединяют более 10 тысяч школьников. Волгоградские ребята участвовали в соревнованиях «Солдат» и «Орленок», вошли в пятерку лучших военно-спортивной игры «Победа» и стали вторыми на «Зарнице».