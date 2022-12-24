В Волгограде готовят проект благоустройства Аллеи Героев до площади Павших Борцов

На аллее меняют плитку и ремонтируют памятники. Фото: АВО

Как идет реконструкция исторической части Волгограда, посмотрели, прогулявшись по городу 24 декабря, губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров и глава Волгограда Владимир Марченко. Чиновники обсудили вопросы дальнейшего развития территории. Так, Аллею Героев ждет обновление и на участке от проспекта Ленина до площади Павших Борцов, сообщили сайту volgograd.kp.ru в администрации региона.

- Третий, заключительный, этап Аллеи Героев должен быть завершен к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Вечный огонь также требует реконструкции, - рассказал Андрей Бочаров.

Сейчас на Аллее Героев от Первой продольной до улицы Чуйкова завершается обновление тротуара, систем полива, освещения и видеонаблюдения. Приводят в порядок и мемориалы. По словам властей, эта часть аллеи будет полностью готова к 9 мая 2023 года. И уже сейчас планируют третий этап благоустройства - от проспекта до площади Павших Борцов, включая прилегающую к Вечному огню территорию.

Губернатор Бочаров поручил провести консультации с экспертами и подготовить проектно-сметную документацию. Средства на реконструкцию должны выделить из бюджета в 2023-2024 годах.