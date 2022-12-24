Сельдь под шубой подорожала в Волгограде за год на 13,5%

За год популярное праздничное блюдо подорожало. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Волгоградстат подсчитал, во сколько в конце 2022 года обойдется одно из традиционных блюд новогоднего стола – салат «Сельдь под шубой». За год популярное праздничное блюдо для жителей Волгограда и области подорожало на 13,5%. Купить необходимые продукты можно за 227 рублей вместо 200, сообщает сайт volgograd.kp.ru.

- Такой рост обусловлен повышением цен на сельдь соленую и майонез. Остальные пять ингредиентов – куриные яйца и овощи – подешевели, - рассказали в Волгоградстате.

В этом году дешевле сразу на 33,9 процента обойдется картофель, даже цена на лук с ноября 2021-го по ноябрь 2022-го «похудела» на 5,4%. При этом селедка для салата прибавила в стоимости почти 25 рублей за 400 граммов, майонез стал дороже на 14 рублей за 100 граммов.

Кстати, для соседей из Ростовской области селедка под шубой в этом году стоит на 3 рубля дороже, в Калмыкии – на 2 рубля, на Кубани – на 5, а у астраханцев такие же цены.