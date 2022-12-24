В Волгограде пройдет Хоровой собор, посвященный 80-летию Сталинградской Победы

Хоры будут петь в Александро-Невском соборе. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Волгоград 24 и 25 декабря 2022 года принимает I Хоровой собор, посвященный 80-летию Сталинградской Победы. Концерты, в которых примут участие семь детско-юношеских хоров из Волгограда, Воронежа, Тольятти, Астрахани, Тореза и Луганска, пройдут в консерватории имени Серебрякова и Александро-Невском соборе, сообщили сайту volgograd.kp.ru в Волгоградской епархии.

Всего в Хоровом соборе примут участие 28 хоров. Семь из них волгоградцы смогут увидеть и услышать в кафедральном соборе и Серебряковке, еще 23 хора из России, Армении, Швейцарии и США - в заочном формате. Концерт в консерватории пройдет 24 декабря в 17.00. В воскресенье, 25 декабря, хоры задействуют в Архиерейской литургии в 10.00 и в Хоровом концерте в 12.30 в храме. Вход на все мероприятия свободный.