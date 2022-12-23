Изрезанную армянином волжанку перевели из реанимации

Получившую множество ножевых ранений волжанку перевели из реанимации. Кадр с видео Powernet.

Девушка, которую у подъезда многоэтажки в Волжском изрезал армянин, продолжает лечение в больнице. Раненную волжанку перевели из реанимации. Сейчас она находится в хирургическом отделении. Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в комитете здравоохранения Волгоградской области, состояние 29-летней девушки оценивается как средней степени тяжести.

Напомним, вечером 20 декабря девушку для выяснения отношений вывел из квартиры ее бывший возлюбленный Аркадий Григорян. У подъезда дома №62 по улице 40 лет Победы в Волжском армянин начал наносить по волжанке удары ножом. Очевидцы не могли помочь несчастной из-за оружия у нападавшего. Когда он убежал, люди смогли вызвать скорую помощь. Нападение попало на камеру, установленную на домофоне. Раненную увезли в реанимацию.

На утро 21 декабря Григоряна поймала полиция, во время погони его машина вылетела в реку Ахтуба, в воде оказался и сам подозреваемый, который в итоге сдался. На него завели уголовное дело, его расследование взял на контроль глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин. Ранее судимого Григоряна отправили в СИЗО до 21 февраля.

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