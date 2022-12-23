Прямую линию с жителями 27 декабря проведет волгоградский губернатор Андрей Бочаров

Губернатор ответит на вопросы жителей 27 декабря. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров в канун Нового года проведет прямую линию с жителями региона, на которой ответит на их вопросы. Начнется общение в прямом эфире во вторник на нескольких площадках в 13.00. Вопросы главе региона можно направить заранее в письменном виде или видеосообщении, сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе губернатора.

Трансляция прямой линии с Бочаровым 27 декабря можно посмотреть в 13.00 на страницах администрации Волгоградской области и группе ЦУР ВКонтакте. Вопросы можно отправить через чат-бот в телеграме.