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НовостиОбщество23 декабря 2022 13:58

Прямую линию с жителями 27 декабря проведет волгоградский губернатор Андрей Бочаров

Жители региона смогут задать вопросы главе региона заранее
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Губернатор ответит на вопросы жителей 27 декабря.

Губернатор ответит на вопросы жителей 27 декабря.

Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров в канун Нового года проведет прямую линию с жителями региона, на которой ответит на их вопросы. Начнется общение в прямом эфире во вторник на нескольких площадках в 13.00. Вопросы главе региона можно направить заранее в письменном виде или видеосообщении, сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе губернатора.

Трансляция прямой линии с Бочаровым 27 декабря можно посмотреть в 13.00 на страницах администрации Волгоградской области и группе ЦУР ВКонтакте. Вопросы можно отправить через чат-бот в телеграме.