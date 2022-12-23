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НовостиОбщество23 декабря 2022 13:41

Орденом Мужества в ходе СВО награжден Иван Мединский из Волжского

Еще один житель Волгоградской области получил высокую награду
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Иван Мединский награжден орденом Мужества. Фото: музей-заповедник "Сталинградская битва".

Иван Мединский награжден орденом Мужества. Фото: музей-заповедник "Сталинградская битва".

Еще один житель Волгоградской области получил высокую награду от командования за проявленные мужество и героизм во время специальной военной операции на Украине. Орденом Мужества награжден младший сержант Иван Мединский из Волжского. Боец 33-го мотострелкового полка отличился в ходе боев на Херсонском направлении, сообщили родные военного в тг-канал «Мобилизация. Волгоградская область».

- Младший сержант из 33 МСП Иван Мединский награжден орденом Мужества за доблестное выполнение боевых задач на Херсонском направлении, - рассказали родные.

Известно, что уроженец города Волжского участвует в СВО с первых дней проведения спецоперации.

На днях стало известно, что орденом Мужества наградили и старшего разведчика 76-й дивизии 104-го десантно-штурмового полка Дмитрия Глущенко из станицы Нехаевской.