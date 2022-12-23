В Волгограде фонтанирует очередной прорыв водовода в пойме Царицы

Подобную картину наблюдали на днях на другом участке трубы. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

В Волгограде 23 декабря случилась очередная коммунальная авария на магистрали холодного водоснабжения, проходящей через пойму реки Царицы. Фонтан высотой в несколько метров образовался в Ворошиловском районе возле дома на улице Череповецкой, 1. В «Концессиях водоснабжения» обещают устранить прорыв в ближайшее время, сообщает сайт volgograd.kp.ru.

- Течь будет устранена в ближайшее время. Все абоненты, запитанные от трубопровода, получают ресурс в полном объеме, - рассказали в «Концессиях».

Также в компании-концессионере обещают, что в будущих периодах планируется произвести капитальный ремонт участка водопровода, идущего через пойму. Напомним, в районе поселка Ангарский труба также течет и фонтанирует с завидной регулярностью.