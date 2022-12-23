Волгоградец заплатил 16 тысяч аферистам за интим-услуги в новогоднюю ночь

Полиция ищет мошенников. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

33-летний житель Краснооктябрьского района Волгограда мечтал о жрице любви в новогоднюю ночь, но стал жертвой аферистов. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе УМВД города-героя, мужчина заплатил аферистам почти 16 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».

Потерпевший рассказал, что планировал заранее заказать интим-услугу. 19 декабря нашел в интернете объявление и позвонил на указанный номер. Ему ответил мужчина, который пояснил стоимость и условия брони.

- Через два дня ему перезвонил неизвестный и сообщил, что произошли непредвиденные обстоятельства, в результате чего необходимо оплатить 15800 рублей за отмену брони ранее заказанной девушки, - уточнили в полиции.

Мужчина перевел средства и лишь потом поняли, что его обманули. Стражи порядка разыскивают мошенников.