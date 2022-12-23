В Волгоградской области 24 декабря изменится расписание пригородных поездов

Поезда задержатся в пути. Фото: Иван Макеев

График движения пригородных поездов 24 декабря 2022 года в Волгоградской области откорректируют по техническим причинам. Изменится расписание на двух направлениях: Алексиково – Арчеда и Арчеда – Волгоград-1, сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе Привожской железной дороги.

Так, поезд №6818 Алексиково - Арчеда отправится от конечной в Алексиково по штатному расписанию в 2:46, а в Арчеду прибудет на 40 минут позже – в 6.05 утра. Поезд №6810 по маршруту Арчеда – Волгоград-1 пойдет из Арчеды на 34 минуты позже обычного - в 6.15. В Волгоград пригородный состав прибудет в 9.05, также с задержкой от расписания на 34 минуты.

Пассажиров просят заранее планировать свое время.