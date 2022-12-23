Жительнице Волгоградской области вручили награду «Мать-героиня»

Фото: Администрация Волгоградской области

В администрации Волгоградской области 23 декабря состоялась церемония вручения награды «Мать-героиня». Она была присвоена президентом России Галине Меньшиковой за большие заслуги в укреплении института семьи, повышении значимости материнства. Награду волгоградке вручили полномочный представитель главы государства в ЮФО Владимир Устинов и губернатор Андрей Бочаров. Об этом сайту volgograd.kp.ru рассказали в обладмине.

Супружеская пара Галины и Андрея Меньшиковых вместе уже 33 года, у них 11 детей и 15 внуков. 8 старших уже стали взрослыми, получили образование, еще двое являются студентами. А две дочери сами стали многодетными мамами.

- Очень приятно, что я стала одной из первых, кто отмечен орденом. Но уверена, что в нашем регионе еще не одна многодетная мать будет удостоена этой награды. Я считаю, что многодетная семья - это большое счастье, - отметила Галина Меньшикова.

Фото: Администрация Волгоградской области

Ранее волгоградка была награждена почетным знаком администрации Волгоградской области «Материнская слава» и орденом «Родительская слава». Имя Галины Меньшиковой было высечено в Зале Воинской и Трудовой Славы Волгоградской области.

- Выражаю вам огромную благодарность за великий материнский труд, который так высоко оценен нашим государством и обществом. Воспитывая детей здоровыми и счастливыми, вы выполняете важнейшую государственную задачу сбережения нации, сохранения ее физического и морального здоровья, - обратился к Галине Меньшиковой Владимир Устинов.

Награда «Мать-героиня» вручается женщинам, родившим и воспитавшим 10 и более детей. Она вместе со званиями «Герой Российской Федерации» и «Герой Труда Российской Федерации» находится на первом месте в иерархии госнаград.