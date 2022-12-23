На 8% повысят зарплаты сотрудникам госучреждений Волгоградской области с 1 января

Кошельки бюджетников пополнятся с Нового года. Фото: Александр ЧЕРНЫХ

С 1 января 2023 года на 8% вырастут должностные оклады и прочие выплаты не только у областных чиновников и депутатов, но и у сотрудников подведомственных госучреждений Волгоградской области. Соответствующее постановление об индексации 23 декабря 2022 года опубликовали на портале правовой информации, сообщает сайт volgograd.kp.ru.

С Нового года работникам госструктур поднимут зарплаты, премии и надбавки в 1,08 раза. Такую же прибавку областные чиновники рекомендуют установить местным властям и для работников муниципальных учреждений Волгограда и области.

Напомним, оклады депутатов и чиновников Волгоградской области проиндексируют также на 8% с 1 января 2023 года. Поднимут зарплату и помощникам депутатов Волгоградской городской думы. Всего в регионе на депутатов и чиновников в 2023 году потратят почти 3,7 миллиарда рублей.