Волгоград
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Волгоград
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Волгоград
-1°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество23 декабря 2022 10:52

В магазины Волгоградской области едва не попало сомнительное молоко

Россельхознадзор выявил грубое нарушение при оформлении продукции
Юлия Данильченко
Юлия Данильченко
Продукцию оформили с нарушениями.

Продукцию оформили с нарушениями.

Фото: Денис КОРАБЛЕВ

Сотрудники Россельхознадзора по Волгоградской области не допустили реализации сырого молока, оформленного с нарушениями. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе надзорного ведомства, в системе ФГИС «Меркурий» обнаружены электронные ветеринарные документы на площадке ИП из Кумылженского района.

- Установлено, что уполномоченным лицом главы КФХ оформлены документы на сырое молоко с отсутствием у лица прав производить оформление, - уточнили в ведомстве.

В свою очередь сотрудники Россельхознадзора запретили уполномоченному лицу временно пользоваться системой, а предпринимателя предупредили об ответственности за подобные нарушения.