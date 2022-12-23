В магазины Волгоградской области едва не попало сомнительное молоко

Продукцию оформили с нарушениями. Фото: Денис КОРАБЛЕВ

Сотрудники Россельхознадзора по Волгоградской области не допустили реализации сырого молока, оформленного с нарушениями. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе надзорного ведомства, в системе ФГИС «Меркурий» обнаружены электронные ветеринарные документы на площадке ИП из Кумылженского района.

- Установлено, что уполномоченным лицом главы КФХ оформлены документы на сырое молоко с отсутствием у лица прав производить оформление, - уточнили в ведомстве.

В свою очередь сотрудники Россельхознадзора запретили уполномоченному лицу временно пользоваться системой, а предпринимателя предупредили об ответственности за подобные нарушения.