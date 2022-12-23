В Волгограде дорожные машины нарядили в Деда Мороза и Снегурочку

Веселые машины будут обрабатывать дороги. Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

В Волгограде чистить дороги от снега и обрабатывать от гололеда зимой 2022-2023 будут коммунально-дорожные Дед Мороз и Снегурочка. По традиции светодиодными новогодними масками украсили две комбинированные дорожные машины МБУ «Северное». В ближайшие дни эти КДМ появятся на дорогах и будут работать наравне с остальной спецтехникой, сообщили сайту volgograd.kp.ru в мэрии.

- По информации МБУ «Северное», новогодние «наряды» не влияют на эффективность работы спецтехники, - рассказали чиновники.

Светящиеся «костюмы» для спецтехники сделали несколько лет назад. Каждый год они поднимают горожанам настроение. Многие не верят своим глазам, когда видят такую диковинную снегоуборочную машину на своей улице. КДМ в роли Деда Мороза вмещает 10 кубов песка с солью, у нее также есть снегоотвал. Чаще всего она появляется в центре.