Больницы Волгоградской области получили 19 новых машин скорой помощи

Фото: Волгоградская областная дума

Медучреждения Волгоградской области получат 19 новых машин скорой помощи. Передача транспорта состоялась 23 декабря на территории 25-й больницы в Волгограде. Автомобили направят в 2 города и 14 районов региона, рассказали сайту volgograd.kp.ru в администрации области.

- Обновление парка машин скорой помощи — актуальный вопрос, особенно для сельской местности, - отметили в обладмине.

Спецтранспорт имеют оборудование, которое позволяет перевозить пациентов на дальние расстояния. 3 автомобиля направят на станцию скорой помощи в Михайловке, 2 машины пополнят парк Урюпинской ЦРБ. По одному автомобилю получат медучреждения Алексеевского, Быковского, Иловлинского, Городищенского, Еланского, Калачевского, Клетского, Кумылженского, Ленинского, Нехаевского, Октябрьского, Светлоярского, Среднеахтубинского и Фроловского районов.

Добавим, правительство России в конце 2022 года приняло решение направить в Волгоградскую область еще 15 автомобилей скорой помощи, которые поступят после Нового года.

В течение 11 месяцев текущего года служба скорой медицинской помощи Волгоградской области приняла более 660 тысяч вызовов.