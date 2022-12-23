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НовостиПолитика23 декабря 2022 9:57

Из Волгограда отправились 9 грузовых машин с новогодними посылками для участников СВО

Вместо с продуктами и товарами первой необходимости военным повезли письма от родных
Эдуард Пальгунов
Эдуард Пальгунов
Фото: Волгоградская областная дума

Фото: Волгоградская областная дума

Из Волгограда 23 декабря отправились новогодние посылки для участников специальной военной операции. На пункте сбора на «Волгоград Арене» были подготовлены более 67 тонн груза, который повезли 9 машин. Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в администрации региона, в каждой коробке - свыше 20 наименований товаров, предназначенных для жителей Волгоградской области, выполняющих боевые задачи.

Участникам СВО повезли продукты и товары первой необходимости, а также письма от родных, открытки, подготовленные школьниками.

В сборе новогодних посылок в рамках акции «Тепло из дома» приняли участие все районы и города Волгоградской области, неравнодушные жители, представители организаций. Отправка посылок согласована с командирами воинских частей и соединений.