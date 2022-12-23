В Волгограде после ДТП с заводским автобусом один человек находится в реанимации

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области

В комитете здравоохранения Волгоградской области рассказали о состоянии здоровья пострадавших в ДТП со служебным автобусом в Красноармейском районе. В больницу №15 были доставлены 5 человек. Серьезно пострадал 60-летний мужчина. Он находится в реанимации, его состояние оценивается как стабильно тяжелое, сообщили сайту volgograd.kp.ru в облздраве.

Также были доставлены в 15-ю больницу 62-летняя и 58-летняя женщины, а также 52-летний и 72-летний мужчина. Медики провели осмотр и оказали необходимую помощь, после чего направили на амбулаторное лечение.

Напомним, ДТП со служебным автобусом произошло утром 23 декабря в Красноармейском районе. Транспорт въехал в опору путепровода.