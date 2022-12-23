В Волгограде медики борются за жизнь двоих пострадавших в ДТП с КАМАЗом и микроавтобусом

Трое пострадавших сейчас в 25-й больнице. Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

Двое погибли, четыре человека пострадали 23 декабря в жутком ДТП с «КАМАЗом» и микроавтобусом на саратовской трассе в Дубовском районе. Сейчас медики больницы скорой медицинской помощи №25 борются за жизнь двоих мужчин. Состояние еще одного пострадавшего и 7-летнего ребенка опасений не вызывает, сообщили сайту volgograd.kp.ru в комитете здравоохранения Волгоградской области

- Трое мужчин, пострадавших в ДТП, были доставлены в больницу скорой медицицинской помощи №25. Двое мужчин 35 и 29 лет в тяжелом состоянии в реанимации. 39-летний мужчина - в отделении сочетанной травмы, его состояние средней степени тяжести, - рассказали в облздраве.

Семилетнего ребенка с места аварии на скорой привезли в больницу №7. Сейчас он проходит лечение в отделении нейрохирургии. Его состояние ближе к удовлетворительному и не вызывает опасений у медиков.

Напомним, из-за густого тумана на трассе Р-228 «Сызрань – Саратов - Волгоград» в Дубовском районе среди ночи столкнулись микроавтобус Mercedes и грузовик. На место ДТП выехали сразу пять машин скорой помощи и бригада трассового медицинского пункта из Горного Балыклея. В больницы увезли четверых.