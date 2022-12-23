Волгоградская учительница перевела телефонным аферистам 2 млн

Полиция возбудила уголовное дело по статье «Мошенничество» Фото: Александр ПАНОВ

75-летняя педагог из Тракторозаводского района Волгограда обогатила телефонных аферистов на более чем 2 миллиона рублей. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе УМВД по Волгограду, полицейские возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество».

Потерпевшая рассказала, что 2 декабря ей позвонил неизвестный и представился сотрудником правоохранительных органов. Мужчина напугал женщину, что ее средства в опасности и их нужно перевести на «безопасный» счет. Учительная поверила и пошла к банкомату.

- В этот же день пожилая женщина сняла с вклада 420 000 рублей накопленных ею денежных средств и перевела на указанный счёт. Затем 21 декабря она перевела еще 1730 000 рублей личных сбережений для якобы сохранения сбережений, - уточнили в полиции.

Лишь после этого доверчивая педагог поняла, что стала жертвой обмана. Стражи порядка разыскивают злоумышленников.