На набережной Волгограда поставят новые скамейки и световую перголу за 6,5 млн рублей

Рядом с обновленной лестницей будут новые лавочки и пергола. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

На уже благоустроенном участке верхней террасы Центральной набережной Волгограда в районе улицы Ковентри появятся дополнительные малые архитектурные формы. В 2023 году на улице Чуйкова установят новые скамейки и 30-метровую световую перголу. Власти уже объявили аукцион. На это из бюджета выделили 6,5 миллиона рублей, которые сэкономили ранее, сообщили сайту volgograd.kp.ru в администрации Волгограда.

- Дополнительное обустройство рекреационной зоны стало возможным благодаря экономии денежных средств, образовавшейся по итогам ранее проведенной реконструкции, - рассказали в мэрии.

За 6,5 миллиона на набережной возле недавно отреставрированного лестничного спуска на улице Ковентри поставят 8 новых скамеек и перголу с 25 светильниками. Гарантия на все это будет действовать 5 лет.

Напомним, в этом году на пешеходной зоне от музыкального театра до улицы Ковентри положили тротуарную плитку, сделали новое освещение и поливочный водопровод, а также высадили порядка 2 тысяч деревьев, кустарников и роз. Вдоль аллеи поставили скамейки, теперь их будет больше.