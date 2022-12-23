Волгоградцы опасаются излучения от вышек мобильной связи

Волгоградцы жалуются на вышки мобильной связи Фото: Алексей БУЛАТОВ

Волгоградцы опасаются соседства с радиоэлектронными средствами сотовой связи. Люди обеспокоены возможным воздействием электромагнитного излучения. Жители Волгоградской области регулярно направляют обращения в Роспотребнадзор для разъяснений, опасны ли радиоэлектронные средства.

Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в Управлении Роспотребнадзора по Волгоградской области, по санитарным правилам правообладатели РЭС должны разрабатывать лишь проект на условия размещения вышек мобильной связи. Других требований по вводу в эксплуатацию радиоэлектронных средств органами Роспотребнадзора не предусмотрено.

Ведомство мониторит работу мобильных операторов и их размещение базовых станций сотовой связи, расположенных на уже существующих опорах и строениях в соответствии с санитарным законодательством. Во время проверок рассчитывается зона ограничения застройки, направление и угол размещения антенны по отношению к линии горизонта и жилым домам. После экспертизы выдается санитарно-эпидемиологическое заключение, только тогда РЭС может работать.

Санитарным законодательством разрешается установка станций мобильной связи на постройках, в том числе на жилых домах. Также их можно размещать на трубах котельных, радио- и телевизионных башнях. Разрешение на размещение антенной опоры на земельном участке выдают чиновники районных администраций.