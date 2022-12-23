Под Волгоградом нерадивая мать за гибель двоих детей на пожаре отправится в колонию

Женщина не признала своей вины. Фото: Семен ШПАК

В Волгоградской области 23 декабря суд вынес приговор 35-летней жительнице Еланского района, которая напилась и оставила дома одних четверых детей, двое из которых погибли при пожаре. Мать признали виновной в причинении смерти по неосторожности и приговорили к двум годам в колонии-поселении, сообщили сайту volgograd.kp.ru в прокуратуре Волгоградской области.

Как установил суд, около пяти вечера 3 ноября 2021 года женщина напилась. Мать ушла из дома, оставив внутри четверых детей, которым было 2, 4, 8 и 10 лет. В какой-то момент самый младший ребенок нашел зажигалку и поджег простынь. Вскоре полыхал уже весь дом. Мальчики 2 и 8 лет погибли в огне, надышавшись гари. 10-летняя девочка смогла спасти своего 4-летнего брата. Сейчас дети живут у своих отцов.

Мать свою вину не признала и еще может обжаловать приговор. Собирается сделать это и прокуратура.