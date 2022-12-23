На юге Волгограда в ДТП со служебным автобусом пострадали 5 рабочих и водитель

В ДТП пострадали 6 человек. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

В пятницу, 23 декабря, в Красноармейском районе Волгограда автобус ПАЗ, везший рабочих на промпредприятие, врезался в опору путепровода. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе областного главка МВД, в аварии пострадали 5 заводчан и водитель.

Водитель врезался в опору путепровода. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

По предварительной информации, 60-летний мужчина за рулем автобуса в 7.30 часов вез сотрудников на предприятие. У дома №59К на улице 40 лет ВЛКСМ водитель потерял управление над транспортным средством и врезался в препятствие на обочине. Пострадавших госпитализировали, обстоятельства аварии устанавливаются.

- На месте происшествия работают экипажи отдельного батальона ДПС городской ГАИ, следственно-оперативная группа отдела полиции Красноармейского района. Движение осуществляется в штатном режиме, - уточнили в областном МВД.