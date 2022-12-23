В Волгограде 24 декабря откроют главную елку

На семейный праздник на украшенном «Дедморобусе» приедут Дед Мороз со Снегурочкой. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

В Волгограде 24 декабря 2022 года в 16.00 в Центральном парке культуры и отдыха откроют главную городскую елку. На семейный праздник на украшенном «Дедморобусе» приедут Дед Мороз со Снегурочкой и символом 2023 года – Зайцем. Юных волгоградцев в ЦПКиО ждет часовая музыкальная программа с дискотекой, а также встреча с Бабы-Ягой, Смешариками и другими сказочными героями, сообщили сайту volgograd.kp.ru в мэрии.

В конце праздника главная городская елка Волгограда в ЦПКиО засверкает новогодними огнями. Со 2 по 8 января 2023 года в парке каждый день будут ждать детей развлекательные программы. А до Нового года Дедморобус» со сказочным снежным десантом проедет и по другим площадкам в районах города.