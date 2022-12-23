В 2022 году зарплата выросла только у 13% волгоградцев

У четверти волгоградцев сократилась зарплата Фото: Артем КИЛЬКИН

Итоги 2022 года у жителей Волгоградской области в плане доходов оказались мало утешительные. Только у 13% волгоградцев в этом году увеличилась зарплата, рассказали сайту volgograd.kp.ru аналитики hh.ru. Заработная плата стала выше в сфере «Добыча сырья», у специалистов по закупкам, производственных специалистов, айтишников, банковских служащих. У многих жителей Волгоградской области в 2022 году зарплата не просто не выросла, а еще стала ниже. Об этом заявили 26% респондентов.

Сократились доходы в сферах «Автомобильный бизнес», «Консультирование», «Продажи», «Туризм, гостиницы, рестораны», «Медицина, фармацевтика», «Маркетинг, реклама, PR». У 45% волгоградцев зарплата осталась неизменной. Остальные затруднились ответить, изменилась ли у них заработная плата, или сообщили, что были уволены.