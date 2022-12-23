Эффективность работы волгоградских медиков оценил главный инфекционист Минздрава РФ

В области открыли сразу несколько новых инфекционных больниц. Фото: Екатерина СИМОХИНА

Эффективность работы инфекционной службы Волгоградской области оценил главный внештатный специалист Минзрава России Владимир Чуланов. На региональной конференции вместе со 150 волгоградскими медиками федеральный эксперт обсудил эпидемиологическую ситуацию и приоритетные направления работы, а также провел обучение, сообщили в облздраве.

- Инфекционная служба в период пандемии сделала огромный шаг вперёд в инфраструктурном развитии, в том числе и в Волгоградском регионе, - отметил Владимир Чуланов.

Напомним, за период пандемии в Волгоградской области открыли сразу несколько новых инфекционных больниц – в Волжском, Камышине, Калаче-на-Дону. Все они оснащены по современным стандартам. Вскоре новый стационар будет принимать пациентов в Михайловке. Создана мощная лабораторная и диагностическая база. Особое внимание уделяют и вакцинации.