В Волгоградской области ожирением страдают 12,4 тысячи детей и подростков

Роспотребнадзор рекомендует волгоградцам придерживаться принципов здорового питания Фото: Олег УКЛАДОВ

Ожирение у детей – серьезное заболевание, которое требует комплексного лечения. В Волгоградской области число детей с лишним весом неумолимо растет. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе регионального Роспотребнадзора, за последние 10 лет среди маленьких девочек и мальчиков статистика выросла на 10%, а среди подростков – в 2 раза.

По данным ведомства, только в прошлом году в медучреждения первично обратились 2 393 малышей и 1 223 подростков, страдающих ожирением.

- Всего на учете в лечебных учреждениях Волгоградской области по поводу ожирения находится более 9 тысяч детей и около 3,4 тысячи подростков, - уточнили в областном Роспотребнадзоре.

Эксперты напоминают, что единственное «лекарство» от ожирения среди детей и взрослых – правильное, здоровое питание и физическая активность.