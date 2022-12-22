Волгоградский губернатор принял участие в Госсовете при президенте России

Фото: Администрация Волгоградской области

Президент России Владимир Путин 22 декабря в Большом Кремлевском дворце провел заседание Госсовета. На заседании обсуждались вопросы реализации молодежной политики в современных условиях. Участие в Госсовете РФ принял губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров, сообщили сайту volgograd.kp.ru в региональной администрации.

Во время заседания глава государства назвал вопросы молодежной политики стратегически важными.

- Уже через 20, а кто-то через 10 лет будет осуществлять то, что мы сегодня с вами делаем, то, во что мы вкладываем свои собственные силы, – в реализацию тех целей развития страны, которые мы определяем. Их таланты и достижения в самых разных сферах будут прямо влиять на развитие России, - подчеркнул Владимир Путин.

В региональной администрации добавили, что в Волгоградской области растет охват детей и подростков программами дополнительного образования. Увеличивается число мальчишек и девчонок, которые вступают в ряды Юнармии, Российского движения школьников.